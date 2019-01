Hardt OSB-Platten lösen lebhafte Diskussion aus

Kein Blick nach draußen

Nicht alle Gemeinderäte waren mit dieser Neuerung glücklich. Joachim Hilser bedauerte, dass die Besucher dann keinen Blick mehr nach draußen hätten. "Es gibt keine geeignetere Lösung, um die Tribüne zu schützen", entgegnete Moosmann.

Bernd Angst hingegen sah das anders, schließlich habe sich der Gemeinderat einst dafür ausgesprochen, die Tribüne bei Veranstaltungen zu nutzen. "Sie wurde für die Leute gemacht", sagte er. Auch Hubert Flaig konnte sich mit dieser Lösung nicht anfreunden. Er meinte, dass die Platten schon früh beschädigt sein könnten.

Fortschritte

Angesichts dieser Diskussion gerieten die weiteren Fortschritte an der Arthur-Bantle-Halle etwas in den Hintergrund. So seien die neuen Bodenmarkierungen angebracht, sagte Moosmann. Die Treppe zur Bühne sei fertig, diejenige ins Untergeschoss in Bearbeitung. Die Decke im neuen Vereinsraum im Untergeschoss sei in Zusammenarbeit mit dem Bauernverein errichtet worden.

Bei den Außenanlagen seien die Treppen am Eingang in Granit statt in Beton angelegt worden, da die optische Wahrnehmung so besser sei, betonte der Bürgermeister.