Hardt Obacht: Ei zerschellt am Kopf

Was nach einem Wettkampf bärtiger Muskelpakete in Kilts in den schottischen Highlands klingt, hat in Wirklichkeit auf einer Wiese der Familie Esslinger irgendwo zwischen Hardt und Buchenberg stattgefunden: die Kinder-Highland-Games des Athletenvereins Hardt.

Die Athleten, mindestens genauso konzentriert und ehrgeizig wie die schottischen Pfundskerle, traten in Dreier- Teams in zwei Altersklassen (sechs bis neun und zehn bis 13 Jahre) und sieben Disziplinen an, in welchen sie Kraft und Geschicklichkeit beweisen mussten.

Der Rekord im Baumstammwerfen lag bei knapp sechs Metern, was eine beachtliche Leistung ist. Dabei, so erklären Nele (11), Lisa (11) und Lenie (9), komme es nicht nur auf Kraft, sondern auch auf die Wurftechnik an. Der sechsjährige Matti vom Team Affenbande schaffte es auf beachtliche 3,5 Meter, obwohl er selbst nur unwesentlich größer ist als das Wurfgeschoss. Nele aus dem Team Die Nikes erzielte gar 5,80 Meter und lag damit sehr nahe am diesjährigen Rekord.