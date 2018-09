Hardt Obacht: Ei zerschellt am Kopf

Was nach einem Wettkampf bärtiger Muskelpakete in Kilts in den schottischen Highlands klingt, hat in Wirklichkeit auf einer Wiese der Familie Esslinger irgendwo zwischen Hardt und Buchenberg stattgefunden: die Kinder-Highland-Games des Athletenvereins Hardt.

Die Athleten, mindestens genauso konzentriert und ehrgeizig wie die schottischen Pfundskerle, traten in Dreier- Teams in zwei Altersklassen (sechs bis neun und zehn bis 13 Jahre) und sieben Disziplinen an, in welchen sie Kraft und Geschicklichkeit beweisen mussten.

Schubkarrenparcours und Sackhüpfen: Kreative Wettbewerbe