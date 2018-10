Hardt Nur knapp an Gold vorbeigeschrammt

Die Grundlage bildet die Mitarbeiterbefragung, die 70 Prozent der Bewertung ausmache. Auch deshalb sieht IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez das Siegel als gemeinsame Leistung. Jeder sei Teil des Getriebes und jeder Mitarbeiter müsse sich vergegenwärtigen, dass das, was er leiste, einen riesigen Wert habe.

In seinen Augen seien Unternehmen wie Brugger außerdem die "beste Heimat für Arbeitnehmer". Warum? "Hier geht es nicht anonym zu und die Geschäftsführung ist darauf bedacht, dass das Unternehmen bestehen bleibt." Deshalb sei der Mittelstand der Garant dafür, "dass es uns in der Region so gut geht".

Dank des Berichts von IHK-Projektleiter Hugo Frey habe die Geschäftsführung gewusst, wo Potenzial nach oben sei. Im Blick habe man auch die Führungskräfteentwicklung, um das gute Miteinander weiter zu forcieren.

In die Bewertung fließen neben der anonymen Befragung auch Faktoren wie Entwicklung der Mitarbeiter, Gesundheitsmanagement oder Außendarstellung mit ein. Ganz wichtig: "Das Siegel gibt es nicht zu kaufen", betont Frey. Viele Unternehmen bekundeten zwar Interesse an dieser Form der Auditierung. "Wenn sie jedoch die Bedingungen hören, winken sie oft ab", weiß Frey aus Erfahrung.