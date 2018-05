Hardt. Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, auf der Landesstraße 177 eine Notrufsäule beschädigt. Die Unbekannten rissen an der Bushaltestelle Hilser Weg die Notrufsäule aus der Verankerung und warfen sie in die angrenzende Wiese. Die Polizei in Schramberg, Telefon 07422/27 01-0, hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und nimmt Hinweise entgegen.