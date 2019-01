Hardt Nicht nur beim "Earth Song" brillant

Zur Tradition geworden ist das Kurkonzert in Königsfeld, das im Juni stattfand. Man habe sich über viele Besucher gefreut, die begeistert über den Auftritt waren. Am 27. Juli wirkte das Mandolinenorchester bei der Verabschiedung von Bürgermeister Herbert Halder mit. Die Begrüßung der Gäste übernahm das Mandolinenorchester. Es spielte die Stücke "Vive M. Le Maire" (Lang lebe der Bürgermeister) und den Wunschtitel von Halder – ­"Earth Song" von Michael Jackson. Nach den Sommerferien trat man im Spittel-Seniorenzentrum in kleiner Besetzung auf.