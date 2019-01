Hardt Nach Familiendrama: Rolletag abgesagt

"Die gesamte Dorfgemeinschaft Hardt ist tief erschüttert und es ist uns einfach nicht möglich, nach so einer unbegreiflichen Tat einfach zur Tagesordnung überzugehen und zu feiern, als ob nichts passiert wäre", heißt es auf der Facebookseite der Katzenzunft.

Eine 56-Jährige soll am späten Sonntagnachmittag ihre 22-jährige Tochter in Hardt mit einer Stichwaffe getötet haben. Danach fuhr sie ins sieben Kilometer entfernte Tennenbronn und stach ihrem 25-jährigen­ Sohn mit einem Messer in die Brust. Er wurde schwer verletzt. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft befand sich die 56-Jährige "in einem psychischen Ausnahmezustand".

Die getötete junge Frau war bis vor einigen Jahren ebenfalls Mitglied der Katzenzunft Hardt, tanzte dort im Zunftballett. Sicher mit ein Grund, warum die beliebte Veranstaltung, die jedes Jahr am 31. Januar stattfindet, abgesagt wurde.