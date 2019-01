Hardt (md). Auch in diesem Jahr wird es ein Motorradtreffen geben: Doch das war bis vor wenigen Tagen noch nicht klar, da es immer schwieriger wird, die Arbeitsdienste über die Großveranstaltung zu schultern. Nun haben die Mitglieder des Motorradclubs (MC) aber abgestimmt und sich mit großer Mehrheit für die Ausrichtung der Veranstaltung ausgesprochen, wie MC-Präsident Dietmar Flaig mitteilt. Stattfinden wird das Ganze von Freitag, 16. August, bis Sonntag, 18. August – wie gewohnt zwischen Hardt und Weiler. Mario Kopp hat bereits die Bands an Land gezogen, die die Besucher beim Treffen auf Touren bringen werden. Am Freitag spielen "Red Hot", die schon mehrfach in Hardt zu Gast waren, am Samstag werden "No Way" auf der Bühne stehen. Die Band hat das Publikum bereits im vergangenen Jahr restlos überzeugt. "Eine Vorband oder Mitternachtsüberraschung gibt es auch meistens, aber das wird spontan entscheiden", informiert Mario Kopp.