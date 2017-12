Hardt Mitglieder feiern Kolpinggedenktag

Marion Göllinger und Sonja Pfaff hatten die Nikolausfeier für die Kinder vorbereitet. Zu "Lasst uns froh und munter sein" kam der Nikolaus in den Saal. Er freue sich immer in Vertretung des heiligen Nikolaus zu den Kindern der Kolpingsfamilie Hardt kommen zu dürfen. Gespannt lauschten die Kinder der Geschichte vom "kleinen Wichtel Helmut". Das schönste Geschenk sei, wie in der Geschichte, zusammen zu feiern und Zeit zu verbringen, wie dies heute beim Kolpinggedenktag der Fall sei, so Marion Göllinger.

Nachdem alle ein kleines Päckchen erhalten hatten, zog der Nikolaus zu "Süßer die Glocken nie klingen" wieder weiter.