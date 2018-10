Hardt Mit Theaterspiel auf die Schule eingestimmt

Rektorin Regine Weißer hieß sie und die anwesenden Gäste der Schule willkommen. Viele gute Wünsche zum Schulstart und ein gesundes Maß an Lernbereitschaft und Neugierde auf das kommende Schulleben sollten die Kinder begleiten, war ihr Wunsch. Die Klasse zwei mit ihrer Klassenlehrerin Regine Weißer führte anschließend den neuen Erstklässlern ein "Stand up Theater" auf, um zu zeigen, was diese in Zukunft alles erwarten wird.

Mit lustigen Schultüten auf dem Kopf waren sie als Buchstaben hinter einem Vorhang versteckt. Ein ständiges Auf und Ab, untermalt von Liedern, sorgte für Schwung und eine gute Stimmung. Als Radiergummi, Stifte, Lehrer und Hausmeisterin verkleidet, konnten die Darsteller der kleinen Katharina die Angst vor dem Schritt aus dem Kindergarten in die Schule nehmen.

Der gelungene Auftritt unter der musikalischen Leitung von Christine Knecht, Marina Haberstroh und Annedore Staiger weckte laut Mitteilung das Interesse und auch die Freude auf Lesen, Schreiben und Rechnen.