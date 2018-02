Hardt Mit Karacho krachen die Bäume

Anschließend werden Tannen, Fichten und Kiefern heraus gezogen und mit der Motorsäge entastet. Dann kommen die Holzstämme auf zwei verschiedene Stapel – fein säuberlich getrennt nach Holz aus dem Privat- und Gemeindewald.

Veteran

Seit über 50 Jahren arbeitet Gottlieb Haas vom Mönchhof bereits im Wald. "In meinen Anfangszeiten wurde Holz noch mit Pferdegespannen aus dem Wald gezogen", erinnert er sich. Die Stämme seien noch im Wald geschält worden. "Dann war es deutlich einfacher, das Holz heraus zu ziehen als mit der Rinde", sagt der Experte. Allerdings habe man damals fünf Mal so viel Zeit gebraucht wie heute – und das mit mehr Männern. Heute hingegen müsse man bereits im Vorfeld knallhart kalkulieren. Sei man zu teuer, bekomme man keine Aufträge und der teure Vollernter stehe unnütz herum.

Holzpreis

Mit dem Verkauf von Holz lässt sich derzeit durchaus etwas verdienen. "Der Preis hat sich die vergangenen Jahre schwer erholt", erzählt Gottlieb Haas und erntet von seinen Kollegen zustimmendes Nicken.

Zwei Faktoren halten den Preis hoch: Zum einen die hohe Nachfrage der Bauwirtschaft. Zum anderen geht viel Holz in den Export in aller Herren Länder. Sowohl die Gemeinde als auch Privatwaldbesitzer dürfen sich also über ein hübsches Sümmchen aus dem Verkauf freuen.

Spaziergänger

Wanderer sollten laut Toni Schmidt diese Woche das Gebiet möglichst meiden. Kommende Woche müssen die Arbeiter voraussichtlich noch das Reisig zusammen schichten und abtransportieren. Dann könnten die Wege wieder genutzt werden.

Sportplatz

Mit dem neuen Gewerbegebiet fällt auch der Sportplatz im Katzenmoos weg. Dieser wurde vom FC Hardt bislang vor allem im Sommer genutzt, wenn die anderen beiden Sportplätze gesperrt sind. Durch die Spielgemeinschaft mit Lauterbach werde man mit der Jugend verstärkt dorthin ausweichen, sagt FC-Vorstandssprecher Tobias Kuhner. Und die wenigen Trainingseinheiten der aktiven Mannschaften im Sommer im Katzenmoos reichten nicht als Argument, um den Platz aufrecht zu erhalten.

Loipe

Wintersportfans können beruhigt sein: Die Loipe wird im dortigen Bereich auch weiterhin gespurt werden können. Sie wird zwischen den künftigen Gewerbegebäuden und dem Waldrand verlaufen.

Die Loipe soll übrigens heute komplett gespurt werden, allerdings mit Ausnahme des Abschnitts, wo die Waldarbeiten stattfinden. Derzeit gibt es aber zudem einen 1,3 Kilometer langen Rundkurs im Katzenmoos, der abends sogar beleuchtet ist.