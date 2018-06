Hardt Mit jungen Bürgermeistern gut gefahren

Für Moosmann sprach sein Bezug zu Hardt, kommt er doch aus dem fünf Kilometer entfernten Sulgen. Gepaart mit seiner – wenn auch relativ kurzen – Verwaltungserfahrung und seiner Bodenständigkeit überzeugte er die Wähler. Insbesondere in der Generation unter 35 Jahren dürfte er massiv Stimmen abgesahnt haben. In dieser Altersklasse war nahezu ausschließlich der Name Moosmann zu hören, wenn es um die Frage ging, wer gewählt werden sollte.

Dennis Mauch, sein schärfster Verfolger, überzeugte mit erstklassiger Rhetorik bei der Kandidatenvorstellung. Sein Bezug zu Hardt wurde ihm als Dunninger ebenfalls abgenommen. Mauch war zwar als unabhängiger Kandidat angetreten, den CDU-Stallgeruch konnte er aber nicht ablegen. So wurde munter spekuliert, wie viel Einfluss die Partei auf seinen Wahlkampf gehabt hatte. Hardt ist zwar bei Wahlen eine CDU-Hochburg, doch ein solcher möglicher Einfluss von außen wird nicht überall gerne gesehen. Auch wirkte Mauch nicht so bodenständig wie Moosmann, sondern schien schon eher für höhere Aufgaben berufen.

Karin Grave war die Favoritin progressiver Kräfte, die die Zeit reif für eine Frau auf dem Chefsessel im Rathaus sahen. Unglücklicherweise für Grave sind diese Kräfte in Hardt weit entfernt von einer Mehrheit. Die menschlich sehr angenehme und in Verwaltungsfragen erfahrene Frau aus Neuenbürg bei Pforzheim hatte aber auch Defizite. So kannte sie Hardt bis vor Kurzem noch nicht. Ihr wurde nicht zugetraut, auch einmal mit der Faust auf den Tisch zu hauen und sich in einem Gemeinderat mit starken Charakteren durchzusetzen. Wenig charmant gegenüber einer Frau ist die Feststellung, dass sie vielen mit 56 Jahren zu alt für das Amt erschien. Nichtsdestotrotz war auch das ein Grund, warum etliche sie nicht wählten.