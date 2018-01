Hardt Mit 290 PS in Richtung Brandherd

Für die ersten beiden Lose wurde folgender Bewertungsschlüssel festgelegt: 55 Prozent Qualität und Wirtschaftlichkeit, 40 Prozent Preis und fünf Prozent Lieferzeit. Bei den anderen beiden Losen war der Preis das einzig relevante Kriterium.

Hubert Flaig hakte nach, wie der Schlüssel der ersten beiden Lose zustande gekommen sei. Ein Schlüssel sei bei derartigen Investitionsbeschaffungen vorgeschrieben, informierte Bürgermeister Herbert Halder. Agentur und Feuerwehr seien zusammen gesessen und hätten sich auf eben diesen geeinigt, der auch andernorts so üblich sei. Wäre der Preis das einzig relevante Kriterium, so gefährde man eventuell Menschenleben, indem man eine mögliche längere Zeit zum Einsatzort in Kauf nehme.

Bernd Angst wollte wissen, wie es sich mit der Ausbildung der Feuerwehrleute am neuen Fahrzeug verhalte. "Die meisten Anbieter bieten für die Maschinisten kostenlose Schulungen an", versprach Andreas Vogt. Dessen Agentur bleibt im Übrigen bis zur Fahrzeugübergabe Ansprechpartner für die Feuerwehr und Gemeinde.

Fahrgestell

Hier ging lediglich ein Angebot über 85 000 Euro der Firma MAN ein. Das Fahrzeug besitzt 290 PS, hat einen Allradantrieb, ein Maximalgewicht von 14 Tonnen, ein Automatikgetriebe und eine luftgefederte Hinterachse. Es besitzt die Euro-5-Norm, die noch bis 2020 für neue Feuerwehrfahrzeuge möglich ist. Im Gegensatz zu Fahrzeugen mit der Euro-6-Norm fielen so weniger Wartungskosten an, sagte Vogt.

Aufbau

Bei einer Vergleichsvorführung wurden mehrere Fahrzeuge von der Feuerwehr und Vertretern der Gemeinde getestet. Der mitgeführte Wassertank hat ein Volumen von 2000 Litern, die Pumpleistung beträgt 2000 Liter pro Minute. Das Fahrzeug hat innen und außen eine LED-Beleuchtung und eine Schwenkwand für Beladung in Sachen Technischer Hilfe, was die Arbeiten vor Ort sehr erleichtern werde, so Vogt. Zum Zug kam die Firma Schlingmann für eine Summe von 189 000 Euro.

Beladung

Zu diesem Bereich der Feuerwehrtechnik und Technischen Hilfeleistung zählen beispielsweise Atemschutzausrüstung, Rettungsrucksack, Steck- und Schiebeleiter, Sprungretter, Wärmebildkamera und Rettungsschere. Bei der feuerwehrtechnischen Beladung gab es drei Bieter, bei der Technischen Hilfeleistung deren zwei. Zum Zuge kam jeweils die Firma Barth aus Fellbach , im ersten Bereich für 42 100, im zweiten für 32 100 Euro.