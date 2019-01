Hardt Mechthilde Bantle räumt groß ab

Anfang Dezember hatte der Verein bereits 20 Christstollen verlost. Die Weihnachtsaktion ist bei den Kunden beliebt, die Kugeln werden mit Begeisterung gesammelt. Mit sieben Kugeln muss die Teilnahmekarte beklebt sein, um teilnehmen zu können.

Seit Anfang Dezember hatten die an der Aktion beteiligten Gewerbetreibenden Kugeln an Kunden verteilt. Mit der Aktion verbunden ist auch die Aufstellung des Christbaums zu Beginn der Adventszeit in der Dorfmitte. In diesem Jahr wurde der Baum von der Familie Hubert Storz zur Verfügung gestellt.

Der erste Preis der Weihnachtsaktion über 500 Euro in Form von Warengutscheinen ging an Mechthilde Bantle. Sie konnte den Preis aus den Händen der Vorsitzenden Stefan Öttle und Helmut Haber­stroh in Empfang nehmen.