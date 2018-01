Hardt Lokaler Faktor ist zentraler Aspekt

"Was auf der Baar funktioniert, funktioniert auch in Hardt", bezog sich Initiator Bernhard Lamprecht auf die Solawi Baarfood, an deren Beispiel sich die Ackernative orientiert. Wie dort sollen die Kosten für die Bewirtschaftung von zunächst etwa 70 Ar Gemüseacker am Mönchhof von den Mitgliedern aufgebracht werden.