Hardt. Ein 36-jähriger Autofahrer verlor am Samstag kurz nach 18 Uhr, auf der glatten Landesstraße 177 von Königsfeld in Richtung Hardt fahrend, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Kleinwagen prallte frontal gegen eine Gartenmauer, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach im Garten eines Wohnanwesens liegen. Der Fahrer und sein 28-jähriger Beifahrer dabei erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. An dem älteren Fahrzeug schätzt die Polizei den Schaden auf 3000 Euro, hinzu kommen weitere 1000 Euro bei der demolierten Gartenmauer.