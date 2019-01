Hardt Künftig wird der Frau gehorcht

Erstes Gespräch mit Herbert Halder verläuft positiv

Crass wechselte zum 1. April 1994 von der Firma Hertkorn aus Lauterbach, wo er als Obermonteur und Installateur tätig war, zur Gemeinde Hardt. "Damals war ich knapp 40 und wollte etwas ändern", erinnert er sich.

Er wurde zu einem Gespräch mit Herbert Halder eingeladen. Dieses verlief positiv und wenige Tage später erhielt er die Zusage. Zunächst war Crass beim Bauhof angestellt. 1998 trat er die Nachfolge von Paul Thimm als Wassermeister an.

Das Aufgabenfeld war umfangreich: So mussten Filteranlagen sowie das 40 Kilometer lange Wassernetz in Schuss gehalten und Behälter fürs Trinkwasser gereinigt werden. Hinzu kam die Erstellung von Hausanschlüssen sowie das Verlegen und Auswechseln von Leitungen. Gefährdete Stellen gebe es derzeit vor allem an der Schramberger, Pfarrer-Langenbacher- und St. Georgener-Straße, da die Leitungen aus den 1960er-Jahren stammten, sagt der Fachmann.

Zudem mussten jährlich 120 bis 150 Wasseruhren ausgetauscht werden, da diese eine Lebensdauer von sechs Jahren haben. "Ihr kriegt jetzt schnellere Wasseruhren", scherzte Crass gerne mit den Leuten. So kam er früher oder später in jedes Haus. Lediglich drei Häuser im Außenbereich seien nicht an das Wassernetz angeschlossen, sondern hätten Eigenwasser.

Beimischung von Chlor oder anderer Chemie ist nicht notwendig

Wie ist die Qualität des Hardter Wassers? "Bestens", sagt Manfred Crass. In Hardt müssten nicht wie anderswo Chlor und andere chemische Zusätze beigemischt werden, da der Boden eine sehr gute Qualität habe. Das Wasser werde mehrmals pro Jahr kontrolliert – beispielsweise an der Grundschule – und da habe es nie Probleme gegeben. Die Quellen an der Halde, am Kalkhof oder die Flaigquelle lieferten ebenso zuverlässig hervorragendes Wasser wie die Tiefbrunnen am Wäldle, Hugswald oder Heiligenwald. "Man kann das Wasser bedenkenlos in Flaschen abfüllen und trinken", versichert er.

Schwer beschäftigt hat ihn 1998 der Umbau des Wasserwerks. "Damals hätte ich fast mein Bett dorthin stellen können", sagt er. Seinen Nachfolger Winfried Birk, der zuvor bei der Stadt Schramberg angestellt war, hat er bereits seit einem Jahr eingearbeitet. Zudem ist er noch unterstützend beim Einbau der neuen Steuerung im Hochbehälter tätig, die in den nächsten Wochen erfolgen soll.

Die Atmosphäre im Team von Bauhof und Rathaus sei hervorragend gewesen, man habe sich immer gegenseitig unterstützt. Auch die Bürger hätten immer wieder mitgeholfen und beispielsweise auf einen Rohrbruch aufmerksam gemacht, lobt Crass.