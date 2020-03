Hardt Kommen jetzt auch noch die UFOs?

Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Schramberg machten sich am Dienstagabend erfolglos auf die Suche zur Sichtung eines vermeintlichen Flugobjektes, das besorgte Bürger gegen 20.30 Uhr in Schramberg in Richtung des Schlossbergs und in Hardt in Richtung Tischneck sichteten und der Polizei meldeten.