Hardt Kolpingsfamilien messen sich im Kegeln

Hardt/Schramberg. Bereits zum 22. Mal ist das Kolpingkegelturnier im Gasthaus Stammhaus in Schramberg ausgetragen worden. Organisator war Xaver Klausmann von der Kolpingsfamilie Hardt. Fünf Kolpingsfamilien des Nahverbandes nahmen an dem Turnier teil. Jeweils sechs Kegler bildeten eine Mannschaft, die fünf Besten kamen in die Wertung. Es galt 25 Schübe in die Vollen und 25 Schübe Abräumen zu kegeln.