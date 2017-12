Hardt-Aichhalden-Sulgen (jh). Die Kinder des Kindergartens St. Elisabeth in Hardt, des Kinderhauses in Aichhalden und des Kindergartens Haus Marienberg in Sulgen waren fleißig: Mit selbst gebasteltem Schmuck verschönerten sie voller Stolz die Weihnachtsbäume in den Geschäftsstellen der Raiffeisenbank in Hardt, Aichhalden und Sulgen. Nun erstrahlen die Weihnachtsbäume im Lichterglanz – und mit ihnen die mit viel Freude von den Kindern gebastelten Christbaumkugeln und anderer Schmuck. Während des Schmückens sangen die Kinder verschiedene Weihnachtslieder und machten ein Fingerspiel zum Thema Weihnachten.