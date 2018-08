Hardt Kinder gestalten ihr eigenes Windlicht

Unterwegs wurde an zehn Ratestationen das Wissen über das eigene Dorf aufgefrischt. In fünf Gruppen mussten die "wilden Racker" und die "Sonnenscheine" die Ruhebänke zählen, an denen sie auf dem Spaziergang vorbei kamen. Am Friedhof fanden sie drei direkte Eingänge und am Bolzplatz die Papstbank, die nach dem Besuch von Papst Benedikt in Freiburg ersteigert worden war.

Von einem Acker aus konnten die Kinder im Dunst auch den hohen Thyssen-Turm in Rottweil erkennen. Auf dem Hofschild am Neubauernweg war die Jahreszahl erwähnt, zu der der inzwischen abgerissene alte Hof gebaut worden war, nämlich im Jahr 1835.

Im Geräteschuppen auf dem Hof standen viele große Gläser, mit denen jedes Kind ein Windlicht basteln konnte, die mit aufgeklebten Tierbildern aus Servietten gestaltet wurden. Besonders beliebt bei Emma, Lisa, Jule und Isabella waren dabei bunte Bilder von Pferden.