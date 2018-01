Hardt Katzen tanzen

Ein multimedialer Rückblick auf Leinwand und an der Saalwand ein langes Zeitband zeigten 60 Jahre Katzengeschichte, dazu gab es vom Katzenrat wieder Gedichte. "Am Dreikönigstag, ihr könnet’s glaube, tut mer in Hardt die Häs abstaube", kündigte Zunftmeister Jürgen Ganter an. Die lagen gut verpackt in der großen Truhe übers Jahr zur Fasnet-Ruhe.

Wohl zum letzten Mal öffnete Zeremonienmeister Roland Laufer die Narrenkiste, "um die sauberen Katzen zu schicken auf die närrische Piste". Dazu standen zwei Narren bereit, die Häs’ – vom Staub befreit – Stück für Stück anzulegen, um dann den Katzentanz vorzuführen. Mit geübtem Griff wurden schwarze und weiße Hosen und Hemden aus der Truhe geangelt, mit dem Staubwedel gründlich gereinigt an die Träger überreicht.

Mit Maske und Gschell wurden die beiden dann zu Katzen, die zum Narrenmarsch auf ihren Tatzen tanzten. Darüber freute sich nicht nur der Katzenrat, denn "Katzen und Rolle sind ne Gruppe, a tolle". Sie werden am Rolletag und besonders beim Jubiläumsfest am 3. und 4. Februar im Festzelt auf dem Schulhof für Stimmung sorgen.