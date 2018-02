Hardt Katzen müssen hartes Los tragen

"Der Fasnet gehts so schlecht", klagten die Hardtter Katzenräte nach dem letzten Katzentanz und nachdem das letzte Miesle ausgeworfen war im großen Festzelt. "Aber was nützt alles klagen, wir müssen unser hartes Los tragen", gaben Katzenräte, Katzen und die Zuschauer der siechen Fasnet das letzte Geleit, bevor diese zwischen dem Zelt und der Halle in Flammen aufging. Foto: Ziechaus