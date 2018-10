Zu den Kilbeküchle der Katzenzunft flackerten die Kerzen in den Gläsern auf den Tischen auf dem Schulhof in Hardt. In den Lampions der Kinder leuchtete aber schon die neue Technik mit Saft aus Batterien beim Umzug durch das dunkle Hardt. Beim Halt auf der Wiese vor dem Freizeitpark spielten Sälle 15 das Laternenlied, aber ohne Gesang. Auch beim Austeilen der Kilbepäckle auf dem Schulhof war das Lied von den Musikern zu hören. Aber dann ging es ab nach Fürstenfeld und der flotte Rhythmus erfasste die kleinen Mädels. Lampions und Kilbepäckle waren vergessen, Tanzen und Hopsen waren angesagt. Foto: Ziechaus