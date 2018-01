Hardt Jochen Broghammer bleibt Vorsitzender beim Mandolinenorchester

Ein großes Lob gelte der Vorstandschaft für das Engagement im vergangenen Jahr. Vor allem die Theateraufführungen habe man "super geschultert". Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Er freue sich, so Vorsitzender Jochen Broghammer, dass er drei Jugendliche offiziell in das Orchester aufnehmen könne. Im Frühjahr sei Zishen Huang, der das Gitarrenspiel bei der Musikschule Schramberg erlernte, und im Herbst Katharina Flaig und Benita Hilser nach erfolgreicher Ausbildung bei Karin Hilser in das Orchester gestoßen.

Zum Gedenken an die verstorbenen passiven Mitglieder, "Mönchhof"-Wirt Martin Flaig und "Kreuz"-Wirt Roland Haberstroh, erhob man sich von den Plätzen. Beide seien dem Verein über viele Jahre verbunden gewesen, in beiden Gaststätten sei der Verein oft zu Gast und immer willkommen gewesen. Dann ehrte Jochen Broghammer Ursula Dinges für 25-jährige passive Mitgliedschaft. Seit einem Jahr wohne sie in St. Georgen, wo sie sich auch beim Freundeskreis für Behinderte engagiere und so regelmäßig mit den Behinderten die Konzerte und Theaterveranstaltungen besuche.