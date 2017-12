Hardt Jede Menge Schuhe gesammelt

"Mein Schuh tut gut! In Kolpings Fußstapfen treten – Spuren hinterlassen." Mit diesen Worten war zur Schuh-Sammel-Aktion eingeladen, die jährlich von der internationalen Adolph-Kolping-Stiftung durchgeführt wird.

Die Kolpingfamilie Hardt beteiligte sich an dieser Aktion und zeigte das Ergebnis der Sammlung am Kolpinggedenktag. Man freue sich, so Vorsitzender Gerhard Gaus, dass so viele Schuhe zusammengekommen seien und er danke allen für die Spenden.

Versand in dieser Woche