Hardt Interesse bei Betrieben

Der Gemeindeverwaltung liegen bereits mehrere Anfragen für Grundstücke von einheimischen Betrieben vor, erklärte Harry Bernhardt im Gemeinderat. Noch im Dezember soll das Ingenieurbüro Eppler die Erschließungsarbeiten ausschreiben, beschlossen die Gemeinderäte einstimmig.

Für die Straßenbauarbeiten wurden Kosten von 1,32 Millionen Euro berechnet. Sie umfassen die Linksabbiegespur in der Sulgener Straße, den Lärmschutzwall zur Wohnbebauung und den Fußweg in Richtung Landelhofweg. Die Straße im Gewerbegebiet soll einheitlich sieben Meter breit werden plus zwei Meter Gehweg; Stellplätze für Lastwagen werden vier Meter tief, für Autos zwei Meter tief angelegt.

Die Kanalisation, Regenwasserableitung und Wasserversorgung wird 990 000 Euro kosten. Das Schmutzwasser soll mit einer Druckleitung in den bestehenden Abwasserkanal in der Sulgener Straße am Forchenweg geleitet werden. Regenwasser von Straßen wird aus einer Sedimentationsanlage in ein Retentionsbecken und dann in den Vorfluter Reutebach geleitet.