Hardt In knapp 200 Tagen wird abgestaubt

Säckelmeisterin Karin Bea musste einen hohen Verlust in der Vereinskasse verbuchen. Dennoch bescheinigten ihr die Kassenprüfer bei 342 Belegen eine "korrekte und gut aufbereitete Kassenführung". Ein letztes Mal tischte Wirtschaftsmeisterin Gabi Roming mit dem Auswurf von 6300 Miesle und dem Verbraten von 260 Kilogramm Pommes Frites imposante Zahlen auf.

Einige Änderungen im Ratsgremium

Die acht "Candy Girls" vom Ballett X-plosion stecken schon wieder in den Vorbereitungen für die kommenden Auftritte, die sie in eigener Regie organisieren. Auch die No Names werden in neuer Gardekleidung in der nächsten Fasnet tanzen.

"Wer einen solchen Rolletag übersteht und gemeinsam Jubiläum feiert, hat sich im Gemeindeleben etabliert", lobte Bürgermeister Herbert Halder. Das sahen auch die Mitglieder so und entlasteten den Katzenrat einstimmig.

Der muss jetzt einen gehörigen Aderlass verkraften, denn fünf der zehn Räte legten ihr Amt nieder. Zwei Rätinnen übernehmen künftig andere Ämter: Waltraud Görlich ist jetzt stellvertretende Zunftmeisterin und Wirtschaftsmeisterin, Manuela Rapp ist neue Zeremonienmeisterin. Neu in den Katzenrat gewählt wurden Sarah de Luca als Kritzelmeisterin und Manuel Maier.

Dagegen konnte der Katzenausschuss wieder mit sieben Mitgliedern besetzt werden. Er wird von Claudia Armbruster, Madlen Fleig, Ute Fleig, Max Görlich, Tanja Görlich, Christian Thiel und Lisa Roming gebildet.