Hardt Herbert Halder fordert den Männerbeauftragten

Am 27. März 1958 hatten 21 Männer die Katzenzunft gegründet und ein Jahr später den ersten Umzug durch Hardt organisiert, wie auf dem Zeitstrahl an der Saalwand zu sehen war. "Am Dreikönigstag, ihr könnet’s glaube, tut mer in Hardt die Häs’ abstaube", nannte Jürgen Ganter einen wichtigen Grund zum ersten Fest in der kurzen Fasnet 2018.

Bei ihrem letzten Gedicht im Katzenrat wollte sich Gabi Roming "mit dem Erzählen nicht lange quälen" und wünschte, "die Katz wird noch lange leben und so manches Fest noch geben".

Manu Rapp wollte "ohne Marathon in die neue Fasnets-Saison", von "Ticket-Tina" mit dem Aufruf verstärkt "Kommt alle mit und seid bereit für die neue Fasnet-Zeit".