Hardt Heikle Entscheidung schon zu Beginn

Sie sollte auch die räumlichen Voraussetzungen verbessern. "Das haben wir mit der Werner-Staiger-Halle, dem Bürgerhaus, dem Ausbau der Halle, den Sportplätzen und dem Feuerwehrhaus getan", blickt Halder zurück. Die Vereine hätten den Bezug zum Machbaren nie verloren und hätten Großartiges geleistet. Das habe sich unter anderem am Hallenbau gezeigt.

Wirtschaft

Sie macht es möglich: Nur durch die positive wirtschaftliche Entwicklung ist die Gemeinde – zumindest bis Ende 2017 – schuldenfrei. Großprojekte wie der Hallen- und Kindergartenumbau wären ohne viele Steuereinnahmen nicht zu stemmen – oder eben nur mit einer ausufernden Verschuldung.

Eine erste heikle Entscheidung stand schon kurz nach Halders Amtsantritt an: die Ansiedlung der Firma U.T.S. in der Mariazeller Straße. Einige Anwohner gingen auf die Barrikaden und Halder war sich nicht sicher, wie sich der Gemeinderat positionieren würde. Letztlich erhielt er die Unterstützung für das Projekt. "Wir wollten ein kompaktes Gewerbegebiet", betont er. Es war damals nicht absehbar, dass das Gebiet derart schnell mit weiteren Betrieben besiedelt werden sollte.

Hauptproblem bei Erweiterungen sei stets der Grunderwerb gewesen. Die Firmen hätten der Gemeinde aber immer vertraut und so wurden Lösungen gefunden. "Heute würde man das aber nicht mehr so schnell hinkriegen", sagt Halder und verweist auf die Vielzahl von Auflagen.

Was ihm ebenfalls wichtig ist: Die Gemeinde habe keine Firmen aktiv von außen angeworben. Eine Zahl von knapp 1100 Arbeitsplätzen könne sich bei etwas mehr als 2500 Einwohnern sehen lassen. Das helfe auch dem Einzelhandel und den Dienstleistern, ist sich Halder sicher.

Immer wieder wurde auch ein Gewerbegebiet am südlichen Ende von Hardt in der Nähe des Ulrichshofs erwogen. Halder sprach sich aber immer dafür aus, dass diese Achse frei bleiben sollte –­ auch da sie das Hardter "Tor zum Schwarzwald" sei. Das galt erst jüngst wieder bei der Ansiedlung des neuen Gewerbegebiets im Katzenmoos.

Tourismus

Kurgäste in Hardt? Diese gab es zu Halders Amtsantritt deutlich häufiger als derzeit. "Tourismus war und ist ein schwieriges Thema", sagt Halder. Mittlerweile hätten viele Frauen gute Arbeitsplätze in Unternehmen und diese einer Tätigkeit im Bereich Tourismus vorgezogen. "Das ist sicherer als zuhause in eine Pension für Urlauber zu investieren", betont er.

Als das Land Nordrhein-Westfalen die Ferienförderung für den Schwarzwald beendet habe, seien die Menschen lieber nach Spanien geflogen. Zuvor kamen ganze Busse aus dem Ruhrpott und Umgebung in Hardt an. Auch die Zimmer seien nicht mehr konkurrenzfähig gewesen.

Ein Lichtblick seien neuerdings die Tischneck-Chalets der Familie Broghammer, die sich etabliert hätten und gut ausgelastet seien.

Mit der Gastronomie sei es schwierig, da die "Krone" weggefallen und die Situation mit dem "Kreuz" alles andere als einfach sei.