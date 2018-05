Hardt Heftiges Gewitter überflutet zwei Keller

Zwischen 16.30 und 17 Uhr ging über Hardt ein heftiges Gewitter mit Hagelschauer nieder. Die Feuerwehr musste ausrücken, um zwei vollgelaufene Keller zu entwässern.

Die Wassermassen waren allerdings eher gering, so dass kein hoher Sachschaden an den betroffenen Wohnhäusern in der St. Georgener Straße und der Weiler Straße entstand.