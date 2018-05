Hardt Hardter Senioren zu Gast bei Andrea Berg

Die Fahrt ging durchs Kinzigtal Richtung Bruchsal. Zum Mittagessen wurden die Hardter im Spargelzelt Walldorf zwischen Heidelberg und Bruchsal erwartet. Hier ließ man sich Spargel "Vom Acker frisch auf den Tisch" in verschiedenen Variationen schmecken. Weiter ging es Richtung Kleinaspach. In Heilbronn wurde der Neckar überquert, über Neckarsulm ging es Richtung Weinsberg an Weinbergen vorbei bis nach Kleinaspach zum Erlebnishotel Sonnenhof.

Bekannt wurde der "Sonnenhof" vor allem durch die Schlagersängerin Andrea Berg, die das Hotel mit der Familie ihres Mannes Uli Ferber betreibt. Alle waren beeindruckt von dieser wunderschönen, idyllisch gelegenen Anlage am Hang, umgeben von Weinbergen, mit zwei Hotels und Eventräumen.

Nach Kaffee und Kuchen im Ambiente eines Blockhauses erfuhren die Hardter bei einer Führung durch einen Mitarbeiter viel über die Entstehung des "Sonnenhofes" und die Firmenphilosophie dieses Erlebnishotels.