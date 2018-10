Hardt Hardter Senioren vernaschen so einiges

Eine muntere Schar von 59 Personen machte sich auf den Weg, berichtet Reiseleiter Alois Kopp. Nach der Mittagspause und einem Spaziergang in der Altstadt von Sigmaringen ging es weiter nach Langen­enslingen. Dort wurde sie von Wolfgang Stehle – einem echten Zuckerbäcker und Konditor – in Empfang genommen. Schon bald fühlten sich die Besucher in längst vergangene Zeiten zurückversetzt. "Ich will keine Schokoladenhasen machen, sondern Zuckerhasen", sagte er einst zu seinem Vater.

Anschließend ging es ans Werk, bei dem die Hardter Senioren gerne zuschauten – und auch probierten.

Etwas handfester wurde es hinterher beim Vesper mit den oberschwäbischen "Briegele", einer Art Brötchen mit Kümmel und Salz. Nachdem sich Alois Kopp bei Werner Stehle und seiner Familie für die unterhaltsamen Stunden bedankt hatte und alle noch einige Bonbons für den Weg mitgenommen hatten, ging die Reise weiter in Richtung Heimat.