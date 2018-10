Hardt Hardter Senioren vernaschen bei ihrer Ausfahrt so einiges

Eine muntere Schar von 59 Personen machte sich auf den Weg, berichtet Reiseleiter Alois Kopp. Nach der Mittagspause und einem Spaziergang in der Altstadt von Sigmaringen ging es weiter nach Langen­enslingen.

Osterhasen aus Zucker statt Schokolade

Dort wurde sie von Wolfgang Stehle – einem echten Zuckerbäcker und Konditor – in Empfang genommen. Schon bald fühlten sich die Besucher in längst vergangene Zeiten zurückversetzt. Stehle ging auf die Geschichte des Gässles ein und warf einen alten Ofen an, der einen Kupferkessel heizte. Ganz nebenbei kochte er rote Zuckerhasen. Diese wurden einst zu Ostern hergestellt, als von Schokoladenhasen noch keine Rede war. Die Zutaten waren relativ einfach zu haben: Zucker, Wasser und rote, gelbe oder weiße Farbe. Stehle wollte diese Tradition nicht in Vergessenheit geraten lassen. "Ich will keine Schokoladenhasen machen, sondern Zuckerhasen", sagte er einst zu seinem Vater.