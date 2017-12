Hardt Hardter Gemeinderäte besuchen Galerie

Die Künstlerin aus Schramberg zeigt Bilder aus den vergangenen drei Jahren in einer gemeinsamen Ausstellung mit Bildern und Glasmalereien von Tobias Kammerer aus Rottweil. "Wir waren überrascht, wie unsere Arbeiten zusammengefunden haben", erklärte Wild. Die meist runden Glasplatten mit reliefartiger Oberfläche korrespondierten mit den Bildern in meist grünen oder roten Farbtönen. Die Glaskörper werden bemalt, auf 360 Grad erhitzt und sofort schockgefroren. Die ausgestellten Skulpturen seien Modelle für größere Objekte. Kammerer werde im kommenden Jahr Kirchen in Zimmern und St. Georgen gestalten.

"Was Menschen bewegt" sei das Thema ihrer farbigen Bilder in Acryl auf Leinwand oder großen Landkarten. Ihre Technik habe sich über Jahrzehnte entwickelt und enthalte skriptorale Elemente. Wild erhoffe sich, dass Betrachter der Bilder zu eigenen Überlegungen angeregt werden.

Beim Rundgang durch die Ausstellung bildeten sich kleine Gruppen, die über die Komposition von Bildern und Glasskulpturen diskutierten – ganz im Sinn der Künstler.