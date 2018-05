Hardt Halleneröffnung wird sehnsüchtig erwartet

Hardt. Die Aktiven hatten im Trainingslager noch den dritten Platz anvisiert, fuhren in der Runde aber acht Siege hintereinander ein und wurden "verdient Meister", so Sportvorstand Andreas Fischer zum Aufstieg in die A-Klasse.

Zum Rundenbeginn im September hofft der Verein, wieder in der eigenen, sanierten Arthur-Bantle-Halle vor der neuen Tribüne spielen zu können. Die Suche nach einer anderen Halle für das Training sei schwierig gewesen, berichtete Florian Haas von vielen Anfragen in der Umgebung.

Schließlich konnten die Spieler in Königsfeld trainieren und das sehr erfolgreich. Bei mäßigem Wetter fand die Dorfmeisterschaft auf dem Beachplatz bei der Halle statt, die "wie immer der Baggerbetrieb" für sich entschied. Beim Sommerferienprogramm vermittelte man einigen Kindern Grundlagen und Spielweise beim Pritschen und Baggern. Beim seit 1991 gewohnten Trainingslager in Hohentengen wurde der Spaß am Spiel mit dem beim Weinfest verbunden.