Hardt Grundschüler prüfen 40 Gebäude auf ihre Barrierefreiheit

In dieser virtuellen Broschüre sollen Dienstleistungsbetriebe, Geschäfte und öffentliche Gebäude vorgestellt werden, die überwiegend barrierefrei zugänglich sind. Mit dem Inklusionsprojekt GIEB soll in Zusammenarbeit mit dem Kreisbehindertenbeauftragten Gerhard Winkler die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen verbessert werden, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

Hardt ist Vorreiter im Landkreis Rottweil

Durch die Initiierung verschiedener Projekte im Landkreis soll die Schaffung inklusiver Strukturen nachhaltig gefördert werden, erklärte die vom Kreis beauftragte Silvia Gmelin. Als erste Gemeinde im Landkreis hat Hardt mit der Besichtigung und Erfassung barrierefreier Gebäude begonnen.