Hardt Grüezi: Die Schweizer kommen

"Zu uns können die Gäste Evi und Waldi sagen", erklärt Werner Walder. Schnell wird klar, dass er alles andere als auf den Mund gefallen ist.

Die beiden sind in der Gegend keine Unbekannten. So betrieben sie vor rund zehn Jahren das "Schwiizerhüsli" in Schramberg. Es sei gut gelaufen, aber als die Finanzkrise gekommen sei, erzählt Werner Walder, hätten die Leute am Restaurantbesuch gespart. Nach einem Intermezzo bei Waldshut-Tiengen nahmen die beiden mit der "Waldeslust" im Schwenniger Moos – unmittelbar neben dem Sportgelände des FSV Schwenningen – eine neue Herausforderung an. Dort seien die Geschäfte sehr unregelmäßig gelaufen, sagt Waldi. Bei schönem Wetter rannten ihm die Gäste regelrecht die Bude ein, von Januar bis März hingegen hätte er genauso gut zulassen können.

Daher strebte das Paar einen Tapetenwechsel an und suchte ein Restaurant, wo es konstanter läuft. Man kam mit dem Eigentümer des "Kreuz" in Kontakt und nach einer Besichtigung des Lokals entschlossen sich die beiden: "Wir machen das." In Schwenningen habe es Tränen gegeben, als sie ihren Abschied kund taten, doch die Entscheidung stand.