Hardt Große Freude über gute Ergebnisse

Andreas Flaig absolvierte seine Ausbildung zum Schreiner bei der Firma Kopf in Stuttgart. Sein Gesellenstück mit der Note 1,2 stach durch "besonderes Design und tolle handwerkliche Fertigung" heraus und wurde in der Ausstellung "Möbel – Kunst – Stück" im Friedrichsbau Varieté in Stuttgart zur Schau gestellt.

Andreas Flaig hat nun sein Studium im Bereich Innenausbau an der Hochschule Rosenheim begonnen.