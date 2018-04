Hardt Glückwunsche zur Geschäftsübernahme

Hardt (jh). Herzlich willkommen geheißen hat das Vorstandsgremium des Hardter Gewerbevereins Corina Moosmann und Martin Knox als neues Wirtspaar des Gasthauses Hutneck und überbrachten die Glückwünsche zur Geschäftsübernahme. Mehr als zehn Jahre lang hätten Rosi und Siegmund Moosmann das Gasthaus erfolgreich geführt, so Vorsitzender Stefan Öttle. Es sei nicht einfach, in der Gastronomie geeignete Nachfolger zu finden, daher sei es schön, dass es "in der Hutneck mit Corina Moosmann und Martin Knox weitergeht".