Hardt Gertrud Moosmann sagt leise Servus

Nicht vergessen waren auch die geselligen Anlässe wie Geburtstage, Pfingstmontagswanderung und der Ausflug nach Stuttgart mit der Flughafenführung.

Einen soliden Kassenstand konnte Kassiererin Alexandra Herzog bekannt geben. Die Kassenrevisoren Hanjörg Klaussner und Guido Kopp bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung.

Beim Vorstandsbericht wechselten sich die Vorsitzende und ihr Stellvertreter ab. Man könne sowohl musikalisch als auch kameradschaftlich auf ein gutes Jahr zurückblicken. Dank der Mithilfe aller Mitglieder, insbesondere des Teams Ilse und Karl-Josef Flaig, sei das Fronleichnamsfest ein Erfolg geworden. Erfreulich sei der Zugang eines jungen Basssängers. Der besondere Dank galt Dirigent Erich Fehrenbacher für die viele Kraft, die er nun schon über 50 Jahre in den Chor investiert habe.

Ein Dankwort sprachen die Vorsitzenden auch Alexandra Herzog (Vizechorleiterin, Pianistin) und Rebekka Rapp (Vizechorleiterin und Gesangssolistin) aus. Mit großer Anerkennung wiesen sie auf die Verdienste von Organist Alois Menrad für sein begeisterndes Musizieren an der Heintz-Orgel hin. Ein Dankeschön erging auch an die Notenwartinnen Hedwig Fehrenbacher und Ilse Flaig. Im neuen Jahr ist ein Ausflug nach Koblenz unter Mitwirkung von Pater Johannes geplant.

Über den Probenbesuch informierte Ilse Flaig. Bei den 37 Chorproben fehlten vier von 38 Sängerinnen und Sängern nie (Hedwig Jauch, Hedwig Fehrenbacher, Erich Fehrenbacher, Hans Weigold), acht einmal und zwei nur zweimal. Sie erhielten für ihren Fleiß ein Geschenk. Der Durchschnitt des gesamten Probenbesuchs betrug 88 Prozehnt gegenüber 88,5 im Vorjahr. Die Anteile der einzelnen Stimmregister waren 91,1 Prozent beim Bass, 88,1 im Alt, 86,8 im Tenor und 86,1 im Sopran.

Chorleiter Erich Fehrenbacher ließ das musikalische Programm des Vorjahres, das vom gregorianischen Choral bis zur Moderne reichte, Revue passieren. Er lobte die Sänger für ihre Bereitschaft, sich den Herausforderungen bei 20 Verpflichtungen zu stellen. Der Dirigent resümierte, dass 13 Gottesdienste, zwei Totenämter, eine Maiandacht, und neben den Feiertagen ein Liederabend und zwei Ständchen zu gestalten waren. Als Höhepunkte wertete er die "Missa brevis in D" von W.A.Mozart an Ostern und die "Pastoralmesse in C" von Ignaz Reimann an Weihnachten sowie die "Missa laeta" an Pfingsten mit den "Fis(c)herman’s Friends". Als Gewinn für den Chor sah er auch den Festgottesdienst mit drei Chören in der Sulgener St. Laurentiuskirche unter Leitung von Stefanie Dietrich.

Wie der Auftritt bei der Hochzeit in Buchenbach gezeigt habe, werde auch das englische Liedgut perfekt beherrscht und die perfekte Leistung sei durch Rebekka Rapp als Solistin und Alexandra Herzog als Pianistin abgerundet worden.

2019 steht die 125-Jahr-Feier an

Beim Liederabend des Kolpingchors habe der Kirchenchor seine Vielfältigkeit durch zwölf Chöre bewiesen. Im Jahr 2019 steht das Jubiläum "125 Jahre Kirchenchor Hardt" an. Alois Menrad dankte er für dessen exzellentes Orgelspiel, Pianistin Alexandra Herzog für ihre Klavierbegleitung beim Liederabend und die Gesamtleitung beim Kolpingchor, den Gesangssolistinnen Rebekka Rapp und Ilse Flaig für die Bereicherung durch ihre Solostimmen. Eingeschlossen in den Dank war die Vorstandschaft, die Notenwartinnen sowie die Helfer Jochen Haberstroh und Joachim Goihl.

Auch Pfarrer Eisele zollte dem Chor hohe Anerkennung. Die Entlastung der Vorstandschaft, die er beantragte, wurde von den Mitgliedern einstimmig angenommen.

Die Wahlen wurden von Alois Menrad geleitet. Bei der Wahl zur Vorsitzenden erhielt Traudl Rapp ein einstimmiges Votum und auch Alexandra Herzog wurde einstimmig als Kassiererin bestätigt.

So blieb zum Abschluss die Terminvorschau. Fest stehen die Feierstunde am 30. Dezember, ein Kirchenkonzert in der Fastenzeit 2019 und ein Jubiläumsgottesdienst an Kirchweih 2019.

Die Termine für die Wanderung nach Weitingen zu Pfarrer Fischer und für den mehrtägigen Ausflug wurden noch nicht festgelegt.

Zum Abschluss informierte die bisherige Vorsitzende über den Mitgliederstand. Der Chor verfügt derzeit über 38 Mitglieder. Es gab im vergangenen Jahr eine Abmeldung und einen Neuzugang.