Hardt. Der Schwarzwaldverein Hardt trifft sich am Sonntag, 7. Oktober, um 8.15 Uhr an der Ostlandstraße. In Fahrgemeinschaften geht es zum Seebuck am Feldberg, wo sich die Gruppe mit Wanderfreunden aus Vandoncourt treffen werden. Gemeinsam wird der Feldbergsteig mit einer Länge von 12,5 Kilometer gewandert. Die Führung übernehmen Emil Huber und Helmut Bohnet. Wanderstöcke, Rucksackvesper und eventuell eine Sitzunterlage werden empfohlen. Die Schlusseinkehr findet an der Wanderstrecke statt.