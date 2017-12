Hardt Garage darf kommen

Hardt (czh). Der Bau einer einfachen Einzelgarage in der St.-Georgener-Straße beschäftigt erneut den Gemeinderat in Hardt. Auf dem mit einem Wohnhaus und Doppelgarage bebauten Grundstück gegenüber der Einmündung Lehenweg soll eine Fertiggarage aufgestellt werden. Die Einzelgarage soll nicht an die bestehende angebaut werden, sondern mit etwas Abstand frei stehen.