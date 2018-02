Hardt Ganz Hardt ist fest in Katzentatzen

Hardt. Der Umzugs-Lindwurm hätte sich glatt in den Schwanz beißen können, denn als die ersten Zünfte längst am Ziel in der Ortsmitte einliefen, da warteten am Start noch die letzten Gruppen auf ihren Einsatz.

Fast drei Stunden lang wand sich der bunte Lindwurm mit Narren aus der ganzen Umgebung durch den Ort von der Königsfelder Straße am Rathaus vorbei in Richtung Schramberg. Vom Anfang bis zum Abschluss waren die Straßen oft in mehreren Reihen von gut gelaunten Zuschauern gesäumt, die auf ihren Eintrittsbändeln die Rufe der Gastzünfte ablesen konnten, denn nicht alle Rufe waren geläufig.

Nur wer die "Katza – Rolle" oder die "Eerle – Beerle" kannte, konnte auch mit einer Belohnung rechnen. Die junge Garde in neuen eleganten Capes eröffnete den Umzug, und die Katzen hatten das Mausgrau ihrer Garde immer gut im Blick. Die weißen und schwarzen Katzen waren auch alle dabei und wurden überall begeistert begrüßt. Die Patenzünfte aus Schramberg folgten mit ihren Elfern, der Stadtmusik und vielen Bachna-Fahrern, wie auch die aus Lauterbach. Dann kamen die Patenkinder, die Fohre-Bobbele aus St. Georgen und die Pfrieme-Stumpe aus Tennenbronn, die auch ihre Musik dabei hatten.