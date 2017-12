Stefan Öttle und Helmut Haberstroh vom Gewerbeverein in Hardt (von links) heißen Eliane und Hans Schmidt mit Bürgermeister Herbert Halder als neue Wirte im Gasthaus "Kreuz" willkommen. Damit ergänze das traditionelle Gasthaus in der Ortsmitte wieder das gastronomische Angebot in Hardt. Es sei erfreulich, dass die Beiden mit ihrem Team und vielen Ideen neuen Schwung in die traditionelle Gaststätte bringen wollten. Zu einem guten Dorfleben gehörten attraktive Gasthäuser als Treffpunkte für Einwohner, Vereine und Firmen. Foto: Ziechaus