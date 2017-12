Hardt Feierliche Gottesdienste zur Weihnachtszeit

Die Orgelbegleitung übernimmt Alois Menrad. Im Hochamt am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, 9 Uhr, singt der Kirchenchor die "Pastoralmesse in C" von Ignaz Reimann, die laut Ankündigung zu den beliebtesten Weihnachtsmessen im deutschsprachigen Raum gehört. Der Chor singt aus der Messe Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei mit Orgelbegleitung. Zum Eingang des feierlichen Hochamts erklingt vom Kirchenchor ein neu einstudierter neuzeitlicher Satz des Weihnachtsliedes "Nun freut euch, ihr Christen". Chor und Gemeinde wirken dabei zusammen.