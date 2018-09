Hardt Evergreens feiern ihr 20-jähriges Bestehen am Bodensee

Nach dem Abendessen trafen sich die Evergreens zum geistlichen Impuls mit Pater Schultis. Er kannte die Gruppe bereits und hatte das passende Thema "Loslassen in den vielfältigen Lebenssituationen" gewählt. Mit einem geselligen Beisammensein im Winzerkeller des Hauses ließ die Gruppe den ersten Tag mit einem Viertele vom Bodensee ausklingen.

Die beiden nächsten Tage begannen jeweils mit einer Besinnung mit Gebeten und Liedern, die Norbert Rapp vorbereitet hatte. Die drei Tage am Bodensee seien besonders dafür geeignet, das Wunder der Schöpfung, die Natur mal wieder bewusst wahrzunehmen.

20 Jahre lang und mehr habe man als Altersgruppe der Kolpingsfamilie Hardt einen gemeinsamen Weg zurückgelegt. Nicht mehr alle seien unter den Evergreens. Alle seien 20 Jahre älter geworden und fast alle im Ruhestand. Da mache man sich Gedanken über das Leben, über die Zeit die hinter einem, aber auch vor einem liege und über das, was darüber hinaus komme, was man erhoffe und glaube.

Am zweiten Tag genoss die Gruppe die Fahrt mit dem Schiff nach Meersburg. Bei einer interessanten Stadtführung ging es zu den wichtigsten Plätzen der historischen Altstadt, vorbei an der Burg auf die Schlossterrasse des Neuen Schlosses und in die Schlosskapelle. Danach war genügend Zeit für einen Bummel und eine gemütlichen Einkehr. Gegen Abend wurden die Evergreens zur Weinprobe mit Vesper bei Familie Röhrenbach erwartet. Hier verlebten alle einen wunderbaren Abend mit ausgezeichneten Weinen.

Am dritten Tag hieß es Abschied nehmen. Die Fahrt ging nach Heiligenberg. Nach einer kleinen Wanderung wurde der Aussichtspunkt Amalienhöhe erreicht. Im Landgasthof Paradies in Frickingen gab es ein Mittagessen, bevor die Fahrt weiter nach Überlingen ging. Dort war dann an der Uferpromenade der Abschluss dieser drei schönen Tage. Schade war, dass aus zeitlichen Gründen nicht alle Mitglieder der Gruppe hatten mitfahren können.

Helmut Haberstroh als Leiter dankte Norbert und Traudl Rapp für die inhaltliche Begleitung dieser Tage, Martin und Ursula Haberstroh für die Hilfe bei der Vorbereitung und Gregor Kopp, der die Abende mit seinen Beiträgen bereichert habe, sowie Xaver Klausmamn für die Kontakte, die er zum Hause hergestellt habe.