Hardt Es geht wieder fast bei Null los

Joachim Hilser erkundigte sich nach der Zeitschiene. "Verlieren wir so nicht zu viel Zeit und können wir den Kindergarten überhaupt so weiter betreiben, da er randvoll ist?", lautete seine Sorge. Die Betriebserlaubnis, informierte Moosmann, bestehe in der derzeitigen Konstellation unbegrenzt. Sollten die Kapazitäten nicht ausreichen, sei eine alternative Betreuung durch Tagesmütter denkbar.

Hubert Flaig fragte an, ob die Kirchengemeinde bei einem Neubau der Gemeinde aus der Trägerschaft scheide. Die Kirchengemeinde, sagte Moosmann, würde einen Neubau der Gemeinde nicht unterstützen. Denkbar sei auch die Variante, dass die Gemeinde einen Neubau errichte und die Kirche Träger bleibe. Dann müsste die Kirchengemeinde pro Gruppe 50 000 Euro an die Gemeinde bezahlen. Bei acht Gruppen seien das also 400 000 Euro und somit etwa zehn Prozent der Gesamtkosten von vier Millionen Euro. Letztlich müsse diese Entscheidung der Kirchengemeinderat treffen.

Wo die Kinder während der Bauzeit untergebracht werden, fragte Elly Vögtlin-Klausmann. Denkbar ist die Unterbringung einer Gruppe in der Schule oder eine Containerlösung.

Diözese bezuschusst den Wettbewerb

Joachim Hilser regte an, einen Kostenrahmen vorzugeben. Die Zahl müsse ganz oben stehen, sagte auch Michael Moosmann. Hubert Flaig hingegen meinte, es sei eine Illusion, dass sich eine genaue Zahl bereits im Vorfeld festlegen lasse. Das Preisgericht, meinte Moosmann, müsse letztlich sagen, welche Kosten zu erwarten seien. Dann sei der Gemeinderat wieder am Zug. Anschließend erhalte der erfolgreiche Teilnehmer des Wettbewerbs den Zuschlag für die Planungen.

Die Diözese bezuschusst den Architektenwettbewerb zu 50 Prozent, sodass an der Gemeinde 20 000 Euro an Kosten dafür hängen bleiben. Ende des Jahres soll dieser starten, bis dahin werden die beiden Varianten – als Neubau oder Sanierung mit Erweiterung – aufgearbeitet.