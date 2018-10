Hardt Erdwall soll den Lärm "schlucken"

Nach den Kanalarbeiten sollen die Versorgungsleitungen verlegt werden, bevor der Straßenbau erfolgt – sofern das Wetter mitspielt. Derzeit erfolge der Tiefbau für die Abwasserdruckleitungen und die Gasleitungen, sagte Seibold. Das Abwasser wird in einem Schacht gesammelt, zu einem Übergabeschacht am Forchenweg gepumpt und fließt von dort weiter in Richtung Schramberg.

Hinzu kommt ein Retentionsbecken im Bereich des früheren Sportplatzes. Bei Starkregen biete dieses zusätzliche Staufläche, erklärte Seibold. Es solle dort kein See entstehen, versicherte er. Bernd Angst merkte an, dass man so aber ein Becken für Löschwasser gehabt hätte.

Gerodeter Wald

Auf der gerodeten Waldfläche habe ein Bodenaustausch vorgenommen werden müssen, so Seibold, da der Waldboden zu schwammig für die Bebauung sei. "Zum Teil wurde das Ganze mit Bindemittel befestigt", sagte der Bauleiter.

Jürgen Bargenda monierte die Mehrkosten für die Bodenentsorgung und Untergrundverbesserungen von 29 000 Euro, da dieses Problem doch schon zuvor hätte bekannt sein müssen.

Jochen Broghammer fragte nach, ob noch weitere Bäume gefällt werden müssten. Einige wenige, falls es im waldnahen Bereich des Gewerbegebiets zu weiteren Ansiedlungen von Unternehmen komme, informierte Seibold.

Fußweg Richtung Dorf

Harry Bernhardt berichtete von einem Fußweg, der vom Gewerbegebiet in Richtung Katzenmoosweg und Ortsmitte führen wird. Dieser könne beispielsweise von Mitarbeitern der Firmen genutzt werden, um zu Fuß oder mit dem Rad zur Arbeitsstelle zu gelangen. Michael Moosmann trat Befürchtungen entgegen, über diesen könnte irgendwann einmal Lkw-Verkehr durch das Wohngebiet rumpeln. Der Weg sei lediglich zwei Meter breit, sagte er. Zudem, ergänzte Bernhardt, wäre es schwierig, Verkehr durch ein als allgemeines Wohngebiet ausgewiesenes Gebiet in das Gewerbegebiet zu leiten.

Im Sitzungssaal beschloss der Gemeinderat den Bau des Weges. Dieser erhält eine 35 Zentimeter starke Schottertragschicht, über die der Asphalt gelegt wird. Es fallen Kosten von 13 200 Euro an.

Firmenanzahl

Erika Roming erkundigte sich nach der Anzahl der Firmen im künftigen Gewerbegebiet. Das hänge davon ab, wie viel Gebiet die jeweilige Firma benötige, sagte Moosmann. "Ansiedlungen finden entlang der Straße statt und nicht in zweiter Reihe", sagte er weiter. Interessenten für die Gewerbeflächen gebe es.

Erdwall

Ein Schutzwall soll den Lärm gegenüber der angrenzenden Wohnbebauung und dem Freizeitpark abhalten. Der Wall ist mittlerweile fast komplett fertiggestellt. Er werde, sagte Bernhardt, mit einer Feldhecke bepflanzt. Hinzu komme, so Moosmann, ein Weg entlang des Walls mit einer Breite von 2,50 bis drei Metern, um von dort aus die Pflegemaßnahmen vornehmen zu können.

Jochen Broghammer wollte wissen, warum der Weg nicht weiter in Richtung Gerüstbau Heil geführt werde. Das Unternehmen, so Moosmann, habe gesagt, man brauche den Wall nicht. Auch weitere Eigentümer hätten ihn nicht gewünscht, weshalb dieser so ende, wie er derzeit bestehe.

Die Kostenermittlung im August 2017 sah eine Summe von 2,3 Millionen Euro vor. Mittlerweile sieht eine voraussichtliche Abrechnung eine Summe von 2,25 Millionen Euro für die Maßnahmen wie Straßenbau, Kanalisation und Wasserleitung vor.

Die Gemeinde geht hier in Vorleistung. Über die Grundstücksverkäufe an die Unternehmen sollte diese Summe wieder eingespielt werden.

Das Ganze hätte noch günstiger ausfallen können, doch Zusatzkosten entstanden unter anderem durch den Ausbau einer 45 Meter langen Stichstraße (60 000 Euro), die Drainage für den Lärmschutzwall (15 000 Euro) und die Verbreiterung des Fußwegs nach der Wendeanlage (5500 Euro), um mit entsprechenden Fahrzeugen an Pumpstation und Sedimentationsschacht zu kommen.