Hardt Er kennt die Oma von Conchita Wurst

Hardt. Im neuen Foyer konnte er sich noch beim Veranstalter Handharmonikaclub mit Sekt und Butterbrezel stärken und fand sich dann in der Fußgängerzone am Broadway in New York. Damit hatte er "keinen Trend verpennt", denn mindestens die Hälfte der Einwohner aus der Umgebung von Hardt füllte die Halle und war nicht beim Wochenend-Shopping auf dem Broadway.

Selbst aus der Kernstadt von Geislingen saßen Gunnar und Regina in der zweiten Reihe und wurden am Samstag von Sonntag persönlich begrüßt. Wie bei ihnen gebe es zuhause klare Absprachen: Sonntag mache das Wichtige und seine Frau bestimme, was wichtig ist.

Trotzdem gab es Stress, als seine Frau sein Fitness-Band ausgelesen habe. Danach habe er 24 Mal an einen Baum gepinkelt und sieben Mal Geschlechtsverkehr gehabt. Diese an sich unwahrscheinliche Quote schaffte sein Hund, denn dem habe er das Band umgebunden. Er dagegen habe sich im Fair-Trade-Laden mit einem Kakteen-Dicksaft ganz korrekt und gesund gestärkt.